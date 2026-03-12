Шоколадно-яблочный кекс за 5 минут: быстрый десерт для сладкоежек, следящих за фигурой

Если хочется вкусного десерта, но нет времени на долгую выпечку, этот шоколадно-яблочный кекс станет настоящей находкой. Готовится он всего за пять минут в микроволновке из простых ингредиентов. Кекс получается нежным, ароматным и слегка влажным — настоящая радость для сладкоежек, при этом калорий немного.

Ингредиенты:

яйцо — 1 шт.

яблоко большое — 1 шт. (около 200 г)

какао-порошок — 18 г

разрыхлитель для теста — 1/3 ч. л.

сахар, мед или другой подсластитель — 1 ч. л.

Приготовление

Сначала очистите яблоко от кожуры и сердцевины, нарежьте кубиками и измельчите в блендере до воздушного пюре. В миске соедините яблочное пюре, яйцо, разрыхлитель, какао и подсластитель, взбейте до однородности.

Переложите тесто в подходящую форму для микроволновки и выпекайте около 5 минут на средней мощности. Проверить готовность можно зубочисткой: она должна выходить влажной, но чистой. Для шоколадной глазури смешайте тёмный шоколад с молоком, разогрейте в микроволновке и полейте горячий кекс. По желанию украсьте ягодами, орехами или вареньем — десерт готов к подаче.

