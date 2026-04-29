Рыбные гужоны в хрустящей панировке — вместо жареного минтая, пальчики оближешь, идеально с бокалом пенного

Беру филе трески или минтая, нарезаю небольшими прямоугольными кусочками, обваливаю в муке, яйце и хлебных крошках, обжариваю во фритюре до золотистого цвета. Через 10 минут на столе хрустящие, сочные гужоны, которые получаются нежными внутри, с золотистой корочкой и намного вкуснее обычной жареной рыбы. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для перекуса или вечеринки.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящая, золотистая панировка, а внутри — нежное, сочное филе рыбы, которое буквально тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: 3 яйца, 150 г муки, 150 г хлебных крошек из батона, 4 филе трески или минтая без кожи, растительное масло для фритюра; для майонеза — 2 яичных желтка, 2 чайные ложки острой дижонской горчицы, 1 чайная ложка соли, ½ чайной ложки сахара, 2 столовые ложки белого винного уксуса, 330 мл растительного масла, 1 чайная ложка томатной пасты. Филе рыбы нарежьте небольшими прямоугольными кусочками. Подготовьте три тарелки: с мукой, взбитыми яйцами и хлебными крошками.

Каждый кусочек обваляйте сначала в муке, затем в яйце, затем в крошках. Разогрейте масло во фритюрнице или глубокой сковороде, обжаривайте гужоны порциями до золотистого цвета 2–3 минуты. Для майонеза взбейте желтки с горчицей, солью, сахаром и уксусом, затем тонкой струйкой влейте масло, взбивая до эмульсии, добавьте томатную пасту. Подавайте гужоны с соусом — они исчезают быстрее, чем вы их жарите.

Мария Левицкая
