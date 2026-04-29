ОАЭ выходят из ОПЕК: почему, что с ценами на нефть, последствия для РФ

Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), а также из соглашения ОПЕК+. Что могло побудить нефтяную монархию покинуть альянс, как это скажется на мировом рынке углеводородов и отразится ли на России — в материале NEWS.ru.

Что такое ОПЕК и ОПЕК+

ОПЕК — это постоянная картельная организация, основанная в 1960 году. В нее входят 12 государств: Алжир, Венесуэла, Габон, Ирак, Иран, Республика Конго, Кувейт, Ливия, Нигерия, ОАЭ, Саудовская Аравия и Экваториальная Гвинея. Ключевая задача объединения — контроль квот на добычу нефти.

ОПЕК+ — расширенный формат, созданный в 2016 году. Он объединяет страны ОПЕК и другие крупные нефтедобывающие государства (включая Россию) для более эффективного регулирования рынка путем совместного сокращения добычи.

Когда ОАЭ покинут ОПЕК

ОАЭ намерены окончательно выйти из обеих структур 1 мая. Как поясняется в сообщении, это решение «соответствует долгосрочной стратегической и экономической стратегии страны». Дата 1 мая называется как целевая — предполагается, что именно с этого дня Эмираты перестанут участвовать в каких-либо согласованиях квот и обязательствах по ограничению добычи в рамках ОПЕК и ОПЕК+.

Директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели заявила, что решение ОАЭ о выходе из ОПЕК и альянса ОПЕК+ — это стратегический выбор, который основан на долгосрочных экономических прогнозах. По ее словам, оно направлено на укрепление развития страны, доверия к рынку и поддержание глобальной стабильности в сфере энергетики.

Таким образом, уже к началу мая альянс лишится одного из своих ключевых участников среди стран Персидского залива.

Какие страны ранее выходили из ОПЕК и ОПЕК+

Эмираты — далеко не первая страна, решившая разорвать связи с альянсом. Ранее из состава ОПЕК и ОПЕК+ выходили разные государства.

Например, Ангола покинула объединение в 2024 году. Эквадор делал это дважды: сначала в 1992 году, затем вернулся в 2007-м и снова вышел с 1 января 2020 года. Индонезия приостанавливала членство в 2009 году, ненадолго возвращалась в 2016-м и в том же году снова приостановила участие. Габон вышел из ОПЕК в 1995 году, однако восстановил членство в июле 2016-го. В 2018-м ОПЕК покинул Катар из‑за истощения месторождений и сделал ставку на производство СПГ.

Чем уход ОАЭ обернется для мира

Выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ отражает не политический жест, а накопившиеся противоречия между национальными стратегиями и системой квот, считает кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Павел Севостьянов.

«Абу-Даби наращивает добычу и все менее готово ограничивать экспорт ради коллективных договоренностей. Фоном становится структурная перестройка глобального предложения», — отметил собеседник NEWS.ru.

По его словам, новые центры роста формируются в Гайане, усиливаются шельфовые проекты в Бразилии, а также развиваются перспективные офшорные открытия у побережья Намибии и в других странах Африки. Параллельно сохраняется высокая роль США как гибкого производителя, способного быстро наращивать или сокращать добычу в зависимости от цены.

Эксперт добавил, что ранее из альянса выходили Катар и Эквадор, но тогда рынок оставался более управляемым. Сейчас же он становится фрагментированным, а дисциплина соглашений — менее устойчивой на фоне роста альтернативных поставок и изменения структуры спроса.

Непонятно, почему ОАЭ объявили об уходе именно сейчас, по сути, они заперты внутри Персидского залива и все равно не смогут воспользоваться отсутствием квот, рассказал NEWS.ru эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Он добавил, что в случае перекрытия Ормузского пролива Эмираты ограничивают не квоты, а сама невозможность нормально экспортировать нефть.

Научный сотрудник Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с NEWS.ru предположил, что решение ОАЭ может привести к распаду альянса в будущем. По его словам, организация не может контролировать объем добычи нефти в условиях конфликта на Ближнем Востоке. В случае распада ОПЕК цены на нефть могут снизиться, но только при условии завершения конфликта в Иране, считает эксперт.

Что выход ОАЭ из ОПЕК значит для России

По мнению доцента экономического факультета РУДН Софьи Главиной, выход ОАЭ из ОПЕК+ будет иметь для России серьезные последствия. «Если ОАЭ заполнят рынок дешевой нефтью, цена барреля Brent может упасть ниже 60–70 долларов. Это критично для российского бюджета, который сверстан исходя из более высоких цен», — пояснила собеседница NEWS.ru. По ее словам, Россия уже продает свою нефть с дисконтом и переориентировала потоки на Восток. Если из-за демпинга Эмиратов цены упадут еще сильнее, доходы бюджета РФ сократятся дополнительно.

К слову, насчет этого уже высказался министр финансов РФ Антон Силуанов, заявивший, что Россия должна иметь запас прочности бюджета на случай колебания нефтяных цен.

Впрочем, как полагает Севостьянов, выход ОАЭ открывает пространство для более гибкой экспортной стратегии, точечных двусторонних договоренностей и усиления позиций на азиатских рынках. «В краткосрочной перспективе возможны ценовые скачки, но в среднесрочной — давление со стороны растущего предложения. Тем не менее возможностей пока больше», — заключил он.

По мнению Юшова, для России решение ОАЭ несет риски, поскольку все игроки рынка могут начать добывать сырье по максимуму. Это вызовет переизбыток предложения и в итоге может обрушить цены на нефть, предупредил эксперт.

