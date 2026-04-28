Энергетик назвал катастрофические последствия выхода ОАЭ из ОПЕК

Выход Объединенных Арабских Эмиратов из Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) может привести к распаду альянса в будущем, заявил NEWS.ru научный сотрудник Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович. По его словам, организация не может контролировать объем добычи нефти в условиях конфликта на Ближнем Востоке.

ОПЕК+ и обычный ОПЕК действительно находятся в зоне риска. Во-первых, потому что конфликтуют Иран и его арабские соседи. Это первая причина, почему ОПЕК+ начинает разрушаться. Вторая причина заключается в том, что ОПЕК+ и обычный ОПЕК не могут контролировать цены на рынке и даже серьезно влиять на них сейчас. Например, цены резко выросли из-за конфликта на Ближнем Востоке, и ОПЕК+ принимает решение: давайте увеличивать добычу. Но кто будет увеличивать добычу? Те страны, которые и так вынуждены ее снизить из-за конфликта в Ормузском проливе? Эмираты должны увеличить добычу? Саудовская Аравия? Все выглядит как неумение это организовать, — сказал Митрахович.

Он отметил, что представители ОАЭ давно говорили о необходимости увеличить нефтедобычу, так как у них достаточно свободных мощностей. По его словам, это решение существенно не повлияет на стоимость энергоносителей, но в случае распада ОПЕК цены на нефть могут снизиться при условии завершения конфликта в Иране.

Когда [конфликт на Ближнем Востоке] завершится, все эти страны будут говорить: «Дайте нам компенсировать то, что мы не добывали». А за счет кого надо компенсировать? Будут расти противоречия внутри альянса. Конечно, трещина может пойти дальше. Сейчас это на цены особо не влияет, потому что влияют другие вещи — например, переговоры [президента США Дональда] Трампа с Ираном и военные действия. Да, [альянс может распасться]. Противоречий слишком много. При условии, что иранский фактор отойдет, может произойти дальнейшее падение цен на нефть, — резюмировал Митрахович.

Ранее ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК. То же касается и объединения ОПЕК+. Процесс выхода из обеих организаций должен состояться 1 мая.