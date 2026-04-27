Цена нефти Brent впервые с 7 апреля превысила $109 за баррель

Стоимость июльского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE впервые с 7 апреля 2026 года превысила отметку в $109 (8154,29 рубля) за баррель, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18:21 мск цена Brent выросла на 3,66%, достигнув $109,18 за баррель. К 18:26 мск рост замедлился: нефть торговалась на уровне $109,13 за баррель (+3,61%). В то же время июньский фьючерс на нефть марки WTI прибавил 3%, до $97,23 за баррель.

Ранее отмечалось, что американская марка нефти WTI за неделю взлетела на 36% до $90,90 (6,8 тыс. рублей), Brent достигла $92,69 (6,9 тыс. рублей). Причиной такого роста стала спорная ситуация в Ормузском проливе, а также общая остановка добычи ключевыми игроками региона.

До этого издание UnHerd сообщило, что эскалация конфликта между США, Израилем и Ираном может сыграть на руку России. По мнению авторов, возможный хаос в Иране приведет к росту цен на нефть и усилению зависимости Европы от российских энергоресурсов, что укрепит позиции Москвы в украинском конфликте.