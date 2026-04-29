«Будем испытывать»: Пентагон анонсировал «апгрейд» ядерной триады

Пентагон планирует провести испытания ядерного оружия и систем доставки боеприпасов с ядерными боеголовками для модернизации ядерной триады страны, заявил министр обороны США Пит Хегсет. Трансляция велась на YouTube-канале комитета Палаты представителей по вооруженным силам. Он напомнил, что распоряжение о форсированном обновлении ядерной триады отдал лично президент Дональд Трамп.

Мы будем испытывать ядерное оружие и системы доставки на равных основаниях с остальными, — сообщил глава Пентагона.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что рассуждения НАТО о якобы нарушении Договора о нераспространении ядерного оружия со стороны России звучат цинично. Также, по мнению дипломата, заявления Евросоюза о приверженности ДНЯО не вызывают доверия, поскольку европейские страны не прочь обзавестись собственным ядерным оружием.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков подтвердил, что Москва не хочет развала ДНЯО, но выступает за его универсализацию. По его словам, сейчас мир наблюдает постоянные удары по казавшемуся незыблемым режиму нераспространения ядерного оружия.