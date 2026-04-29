Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 апреля 2026 в 18:26

«Будем испытывать»: Пентагон анонсировал «апгрейд» ядерной триады

Глава Пентагона Хегсет анонсировал модернизацию ядерной триады США

Глава Пентагона Пит Хегсет Фото: Po1 Eric Brann/Dod/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Пентагон планирует провести испытания ядерного оружия и систем доставки боеприпасов с ядерными боеголовками для модернизации ядерной триады страны, заявил министр обороны США Пит Хегсет. Трансляция велась на YouTube-канале комитета Палаты представителей по вооруженным силам. Он напомнил, что распоряжение о форсированном обновлении ядерной триады отдал лично президент Дональд Трамп.

Мы будем испытывать ядерное оружие и системы доставки на равных основаниях с остальными, — сообщил глава Пентагона.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что рассуждения НАТО о якобы нарушении Договора о нераспространении ядерного оружия со стороны России звучат цинично. Также, по мнению дипломата, заявления Евросоюза о приверженности ДНЯО не вызывают доверия, поскольку европейские страны не прочь обзавестись собственным ядерным оружием.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков подтвердил, что Москва не хочет развала ДНЯО, но выступает за его универсализацию. По его словам, сейчас мир наблюдает постоянные удары по казавшемуся незыблемым режиму нераспространения ядерного оружия.

Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.