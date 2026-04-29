Россиянка пострадала при атаке украинского дрона

Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 апреля 2026 в 18:26

Жительница Запорожской области пострадала при атаке дрона ВСУ

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

ВСУ с помощью беспилотника нанесли удар по Васильевке Запорожской области, передает пресс-служба министерства здравоохранения региона. По данным ведомства, была ранена местная жительница.

Один человек пострадал в Васильевке в результате атаки БПЛА. Местная жительница получила ранения во дворе дома, — сказано в сообщении.

Утром 29 апреля пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО в ночь на 29 апреля ликвидировали и перехватили 98 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской областей. Также Вооруженные силы Украины пытались атаковать Республику Крым, уточнили в министерстве.

До этого в Беловском районе Курской области местный житель получил серьезные ожоги в результате атаки Вооруженных сил Украины. Как уточнил губернатор Александр Хинштейн, пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Регионы
Запорожская область
атаки ВСУ
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.