Экс-глава челябинского Роспотребнадзора попал под следствие

Следственный комитет возбудил уголовное дело против бывшего главного санитарного врача Челябинской области, сообщает ТАСС. Чиновника подозревают в том, что он долгие годы совмещал государственную службу с личным бизнесом, что строго запрещено законом. Вместе с ним под следствие попали и двое его сыновей, которых обвиняют в пособничестве отцу.

По версии следователей, семейная схема работала с 2010 по 2026 год. Бывший руководитель ведомства тайно создал несколько коммерческих компаний и официально оформил их на своих детей и других доверенных лиц. На протяжении 16 лет он фактически управлял этими организациями ради личной выгоды, используя свое высокое положение в Роспотребнадзоре.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, — отметили в ведомстве.

Экс-чиновник и один из его сыновей взяты под стражу, местонахождение третьего фигуранта дела устанавливается. У Семенова и его окружения уже изъяли активы на сумму более 400 млн рублей, законность которых он не смог доказать.

До этого в СК сообщили, что главу Западно-Сибирской железной дороги задержали по делу о взятках на 50 млн рублей. По информации правоохранителей, топ-менеджер получал деньги за покровительство фирм.

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
