Германия подарит Украине станцию, работавшую на газе из «Северного потока»

Власти Германии намерены демонтировать и передать Украине электростанцию, прежде обеспечивавшую себя газом из «Северного потока», пишет газета Nordkurier. Речь идет об установке комбинированной выработки электричества и тепла, расположенной на севере страны.

По информации издания, руководство общины Лубмин в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания намерено помочь с транспортировкой оборудования через местный порт. При этом местные чиновники рассчитывают провести отгрузку без лишнего внимания.

До 2022 года там перерабатывали в электроэнергию газ, поступавший по дну Балтийского моря. Бургомистр Аксель Фогт признает, что объект, по его мнению, «очень хорошо подходит» и для эксплуатации на прежнем месте. Однако материнская структура компании, которой принадлежит станция, пояснила: после остановки прокачки использование станции стало экономически нерентабельным.