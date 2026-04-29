29 апреля 2026 в 15:21

Захарова раскрыла новые подробности по делу о подрыве «Северных потоков»

Захарова: Берлин продолжает затягивать расследование подрыва «Северных потоков»

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Германия продолжает затягивать расследование по делу о диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, Берлин отказывается предоставлять содержательную информацию как Совету безопасности ООН, так и собственным гражданам.

Германия продолжает затягивать процесс, уклоняясь от предоставления содержательной информации как Совету безопасности ООН, так и собственным гражданам, — подчеркнула Захарова.

Ранее стало известно, что Германия не предприняла шагов для защиты газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», хотя заранее получила предупреждения. ЦРУ и одна из европейских разведслужб передали немецким властям сведения о планируемой диверсии за четыре месяца до взрывов.

До этого сообщалось, что подготовкой диверсии занималось элитное подразделение Украины, которое привлекло к выполнению задачи водолазов из числа гражданских лиц. Подрыв «Северного потока» в сентябре 2022 года могла осуществить водолаз, которой оказалась бывшая модель журналов для взрослых.

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

