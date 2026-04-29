Германия продолжает затягивать расследование по делу о диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, Берлин отказывается предоставлять содержательную информацию как Совету безопасности ООН, так и собственным гражданам.

Ранее стало известно, что Германия не предприняла шагов для защиты газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», хотя заранее получила предупреждения. ЦРУ и одна из европейских разведслужб передали немецким властям сведения о планируемой диверсии за четыре месяца до взрывов.

До этого сообщалось, что подготовкой диверсии занималось элитное подразделение Украины, которое привлекло к выполнению задачи водолазов из числа гражданских лиц. Подрыв «Северного потока» в сентябре 2022 года могла осуществить водолаз, которой оказалась бывшая модель журналов для взрослых.