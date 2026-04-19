Одной из подрывников «Северного потока» оказалась порнозвезда из Киева

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Водолазом, совершившим подрыв «Северного потока» в сентябре 2022 года, оказалась бывшая модель журналов для взрослых, известная как Фрейя, сообщил корреспондент The Wall Street Journal Боян Панчевски. По словам журналиста, которые приводит ИС «Вести», лично общавшегося с организаторами и исполнителями диверсии, планированием занималось элитное подразделение Украины, привлекшее водолазов из числа гражданских лиц. Он также назвал женщину якобы самым опытным и смелым участником группы.

Панчевски не стал раскрывать личность девушки, но рассказал ее историю. В молодости она «окунулась в ночную жизнь Киева и даже работала эротической моделью», иногда подрабатывая и позируя для провокационных фотографий. На одном откровенном снимке, ставшем обложкой эротического журнала, на ней был капитанский плащ.

Ранее Панчевски сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский был не только осведомлен о плане подрыва «Северных потоков», но и лично дал устное согласие на проведение операции. По его словам, когда операция начала обретать конкретные очертания, бывший главком ВСУ Валерий Залужный поставил главу государства в известность.

Долина сыграла роль в спектакле о выгнанной из квартиры аферистами бабушке
Пассажира рейса Петербург — Стамбул не удалось спасти
Магазин косметики подвергся нападению пушистого налетчика
В ООН высказались об атаке ВСУ на российский сухогруз в Азовском море
В России утвердили первый ГОСТ на биопечать органов
Раскрыты обстоятельства гибели россиянина на Пхукете
Соседи, парковка и баланс карты: три новые схемы обмана — как защититься
Военкомы мобилизовали мужчину с бронью
Евросоюз планирует увеличить военный бюджет в 10 раз
План Пугачевой потерпел провал: контракт с Галкиным окончен, последствия
Российский второклассник стал чемпионом мира по шахматам
В России захотели смягчить наказание за оборот наркотиков без цели сбыта
Футболист «Вероны» Орбан подрался с болельщиком из-за отказа от фото
Полицейские пришли на помощь запертому в доме пенсионеру с инсультом
Трамп припугнул папу римского ядерным оружием в разговоре об Иране
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
В Минобороны раскрыли число сбитых БПЛА за пять часов
Школьники устроили смертельную перестрелку после драки в парке
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
