Водолазом, совершившим подрыв «Северного потока» в сентябре 2022 года, оказалась бывшая модель журналов для взрослых, известная как Фрейя, сообщил корреспондент The Wall Street Journal Боян Панчевски. По словам журналиста, которые приводит ИС «Вести», лично общавшегося с организаторами и исполнителями диверсии, планированием занималось элитное подразделение Украины, привлекшее водолазов из числа гражданских лиц. Он также назвал женщину якобы самым опытным и смелым участником группы.

Панчевски не стал раскрывать личность девушки, но рассказал ее историю. В молодости она «окунулась в ночную жизнь Киева и даже работала эротической моделью», иногда подрабатывая и позируя для провокационных фотографий. На одном откровенном снимке, ставшем обложкой эротического журнала, на ней был капитанский плащ.

Ранее Панчевски сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский был не только осведомлен о плане подрыва «Северных потоков», но и лично дал устное согласие на проведение операции. По его словам, когда операция начала обретать конкретные очертания, бывший главком ВСУ Валерий Залужный поставил главу государства в известность.