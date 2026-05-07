Стало известно, как чуть не рассекретили подорвавших «Северные потоки» WSJ: в Польше едва не расссекретили подорвавших «Северный поток» террористов

Польские правоохранители едва не раскрыли группу диверсантов, причастных к подрыву газопроводов «Северный поток», следует из книги-расследования журналиста Бояна Панчевски, с которой ознакомилось РИА Новости. Когда яхта «Андромеда» заходила в польский порт Колобжег, поведение экипажа вызвало подозрения у начальника порта, и он вызвал полицию. Катер береговой охраны приблизился к судну, на котором террористы слушали музыку и употребляли алкоголь.

Полицейские потребовали документы. Все достали свои поддельные паспорта, которые команда сочла неубедительными еще при получении <...>. Полицейские изучили румынские и болгарские документы <...>. Пограничники даже не поднялись на борт. Украинцы передали им документы прямо с палубы. Офицеры вернули паспорта и попрощались. Они не проявили особого рвения, — указал журналист.

Этот эпизод впоследствии дал основания для подозрений немецкому следствию и прессе, отметил Панчевски. Оставалось неясным, оказали ли кто-либо из украинских спецслужб влияние на польскую полицию, а также выступала ли Польша соучастником теракта или просто проявила халатность, отмечает журналист.

Представитель МИД России Мария Захарова ранее назвала смехотворной версию западных средств массовой информации о том, что взрыв на газопроводах «Северный поток» осуществили украинские пловцы-одиночки. Она подчеркнула, что таким образом предпринимается попытка направить следствие по ложному следу.