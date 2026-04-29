Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 апреля 2026 в 16:44

«Смешно, правда»: Захарова о взорвавших «Северные потоки» пловцах-одиночках

Захарова высмеяла версию о пловцах-одиночках, взорвавших «Северные потоки»

Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Представитель МИД России Мария Захарова назвала смешной версию западных СМИ о том, что «Северные потоки» взорвали украинские пловцы-одиночки. Дипломат подчеркнула, что это попытка пустить следствие по ложному следу, передает корреспондент NEWS.ru.

Вы же знаете: берешь ласты, ныряешь с трубкой, нужно взять с собой какой-нибудь пакетик, положить туда пару отверток, разводной ключ и что-нибудь такое, чем обычно простой пловец минирует и подрывает газопровод. Смешно, правда? — сказала Захарова.

Она отметила, что эта версия излагается в книге американского журналиста Бояна Панчевски и западными СМИ. Спикер МИД РФ напомнила, что еще в феврале 2022 года экс-президент США Джо Байден заявлял о намерении уничтожить «Северные потоки». Она также сослалась на расследование журналиста Сеймура Херша, согласно которому взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы в ходе учений НАТО.

Ранее Захарова заявила, что Германия продолжает затягивать расследование по делу о диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». По ее словам, Берлин отказывается предоставлять содержательную информацию как Совбезу ООН, так и собственным гражданам.

Власть
Россия
Мария Захарова
Северные потоки
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.