21 апреля 2026 в 07:47

Появились новые важные детали о теракте на «Северных потоках»

Журналисты Тиль и Шрем: ФРГ была в курсе подготовки атак на «Северные потоки»

Германия не предприняла шагов для защиты газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», хотя заранее получила предупреждения от западных спецслужб о возможной подготовке теракта, сообщает РИА Новости со ссылкой на книгу-расследование «Подрыв». Авторами материала стали немецкие журналисты Ульрих Тиль и Оливер Шрем.

Центральное разведывательное управление США и одна из европейских разведслужб передали немецким властям сведения о планируемой диверсии за четыре месяца до взрывов. При этом нет данных, насколько подробной была информация, оказавшаяся в распоряжении Берлина.

Журналисты отмечают, что предупреждения зарубежных спецслужб не выносились на обсуждение даже в рамках заседания парламентского контрольного органа ФРГ. На той встрече, как говорится в материале, присутствовал в том числе бывший глава федеральной канцелярии Вольфганг Шмидт.

До этого сообщалось, что подготовкой диверсии занималось элитное подразделение Украины, которое привлекло к выполнению задачи водолазов из числа гражданских лиц. Подрыв «Северного потока» в сентябре 2022 года осуществила водолаз, которой оказалась бывшая модель журналов для взрослых.

