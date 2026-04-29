29 апреля 2026 в 20:07

Политолог раскрыл, может ли визит Карла III разрешить конфликт США и Европы

Американист Дудаков: Карл III не сможет разрешить кризис между США и Европой

Фото: Pool / i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
Визит короля Великобритании Карла III в США едва ли разрешит кризис между Штатами и странами Европы, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, у сторон накопилось слишком много разногласий.

Это и идеологические, и торговые противоречия, а также разногласия по Украине, Ирану и другим направлениям. Сам факт того, что в США отправили Карла III, показывает: это последний козырь британского истеблишмента, — отметил Дудаков.

Он подчеркнул, что ситуацию усугубляют внутриполитические кризисы. Они сейчас набирают обороты и в странах Европы, и в Соединенных Штатах, указал эксперт.

Британцы с одной стороны пытаются в чем-то убедить главу Белого дома Дональда Трампа, но на самом деле они стремятся играть на тех противоречиях, которые есть внутри американской политики, — считает политолог.

Ранее директор Первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян заявил, что отношения США с ЕС и Великобританией утратили доверительный характер и прежнюю предсказуемость. Таким мнением он поделился на международной научно-практической конференции, по вопросам партнерства в ОДКБ.

