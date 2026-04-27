27 апреля 2026 в 13:21

В МИД РФ указали на кризис доверия в трансатлантических отношениях

МИД РФ: отношения США с Евросоюзом и Британией утратили былую предсказуемость

Отношения США с Евросоюзом и Великобританией утратили доверительный характер и прежнюю предсказуемость, высказал мнение директор Первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян. Он выступил с соответствующим заявлением на международной научно-практической конференции «Контуры новой архитектуры коллективной безопасности: актуальные вопросы информационно-аналитического партнерства ОДКБ», передает ТАСС.

Отношения Вашингтона с Брюсселем и Лондоном утратили былую предсказуемость и доверительный характер. К тому же и США, и европейцы сами сталкиваются с серьезными социально-экономическими проблемами, — сказал он.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что противостояние США и Ирана вызвало у стран Европы опасения превращения экономического шока в крупный политический кризис. На фоне роста цен на электроэнергию и замедления экономики в ЕС создается почва для недоверия к местным правительствам и усиления поддержки протекционистских сил.

До этого финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Евросоюз должен отменить санкции и снова начать закупать энергию у России. Он назвал новые ограничения формой насилия, которая бьет по интересам самой Европы, и подчеркнул, что вместо этого ЕС продолжает стратегию провала.

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

