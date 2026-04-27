27 апреля 2026 в 10:34

В Европе испугались политического кризиса из-за противостояния США и Ирана

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Противостояние США и Ирана вызвало у стран Европы опасения, что скоро экономический шок превратится в крупный политический кризис, сообщило издание Politico со ссылкой на источники. Там также нарастает тревога из-за того, что последствия надвигающейся катастрофы невозможно предотвратить, сказано в публикации.

Европолитики отмечают, что на фоне роста цен на электроэнергию и замедление экономического роста в странах ЕС создается почва для недоверия местным правительствам. Они добавили, что есть риск усиления поддержки более протекционистских политических сил.

Ранее замглавы Еврокомиссии Тереза Рибера заявила, что почти 10% жителей Евросоюза, а именно около 42 млн человек, не могут оплачивать счета за электроэнергию. Она призвала наращивать инвестиции в альтернативную энергетику, чтобы справиться с кризисом в ЕС.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что цены на газ в Европе могут продолжить рост после того, как ЕС откажется от закупок российского сжиженного природного газа. С 25 апреля вступил в силу запрет на приобретение российского СПГ на спотовом рынке. Bloomberg указывает, что решение принято в крайне непростой момент, когда война США и Израиля против Ирана серьезно дестабилизировала глобальные поставки энергоносителей.

