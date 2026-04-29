29 апреля 2026 в 20:03

Патрушев сообщил о рекордном товарообороте между Россией и ОАЭ

Патрушев договорился с ОАЭ о создании зерновой биржи БРИКС

Николай Патрушев Николай Патрушев Фото: kremlin.ru
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев провел встречу в Абу-Даби с вице-президентом ОАЭ Мансуром Бен Заидом Аль Нахайяном для обсуждения проекта зерновой биржи БРИКС. Биржа должна стать независимой площадкой для формирования цен на продовольствие, передает «Первый канал».

По словам Патрушева, инициатива уже получила поддержку лидеров всех стран объединения и сейчас находится на стадии проработки деталей. Особое внимание стороны уделили динамике двусторонних экономических отношений, которые демонстрируют беспрецедентный рост. Вице-премьер подчеркнул готовность российских экспортеров расширять поставки продовольствия и минеральных удобрений на рынок Эмиратов.

По итогам 2025 года, товарооборот достиг исторического максимума, — добавил Патрушев.

Помимо аграрного сектора, в качестве перспективного направления сотрудничества была обозначена сфера геологии и недропользования. Ожидается, что новая зерновая биржа существенно усилит коллективную продовольственную безопасность стран-участниц. Развитие таких независимых торговых механизмов станет ответом на актуальные вызовы в мировой экономике и логистике.

Ранее Россия поприветствовала заявленное намерение Объединенных Арабских Эмиратов занять ответственную и взвешенную позицию на мировых энергетических рынках. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение страны выйти из ОПЕК и ОПЕК+.

Власть
Дмитрий Патрушев
БРИКС
ОАЭ
зерно
