В районе Запорожской АЭС вспыхнул пожар

В районе Запорожской атомной электростанции разгорелся пожар после атаки Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале. По его словам, возгорание зафиксировали в городе-спутнике АЭС Энергодаре. Пламя удалось потушить сотрудникам МЧС.

В Энергодаре в результате атаки БПЛА загорелась сухая растительность, — написал Балицкий.

По его словам, за 28 апреля было зафиксировано 10 попыток атак ВСУ на мирные населенные пункты. Среди них — Пологовский муниципальный округ, Черниговский МО, город Долгопрудный в Васильевском районе.

До этого глава региона сообщал, что при атаке ВСУ на Черниговский округ пострадала 14-летняя школьница. Девочка получила серьезную травму спины и была госпитализирована.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что пять человек пострадали при ударе Вооруженных сил Украины по автобусу с мирными жителями. По его словам, ранения получили водитель и четыре пассажира. Все они были доставлены в больницу.

Также украинская армия ударила по городу Васильевка Запорожской области, снаряд сдетонировал во дворе многоквартирного дома. Был поврежден фасад здания, припаркованные рядом автомобили и прилегающая территория.