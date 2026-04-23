Снаряд ВСУ взорвался во дворе многоквартирного дома

Украинская армия ударила по городу Васильевка Запорожской области, снаряд сдетонировал во дворе многоквартирного дома, сообщил в МАКСе губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, никто не пострадал.

Поврежден фасад дома, прилегающая территория, припаркованные автомобили. Благо пострадавших среди жителей нет, — отметил он.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 154 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА ликвидировали над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областей. Также ВСУ пытались атаковать Крым и акватории Азовского и Черного морей.

До этого сообщалось, что два мирных жителя погибли в Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, противник атаковал грузовой автомобиль в районе села Вознесеновка Шебекинского округа. Он выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.

Кроме того, ВСУ атаковали гражданскую инфраструктуру Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что мирная жительница получила ранения. Ее доставили в местную больницу.