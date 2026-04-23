Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 апреля 2026 в 14:01

Богомаз сообщил о прицельном ударе ВСУ по автобусу с мирными жителями

Подписывайтесь на нас в MAX

Пять человек пострадали при ударе Вооруженных сил Украины по автобусу с мирными жителями в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. По его словам, ранения получили водитель и четыре пассажира. Все они доставлены в больницу.

Киевский режим продолжает совершать варварские преступления против мирных граждан. Укронацисты атаковали FPV-дронами село Курковичи Стародубского муниципального округа. Целенаправленный удар ВСУ нанесли по пассажирскому автобусу. В результате террористической атаки, к сожалению, ранены водитель и четыре пассажира, — написал Богомаз.

По словам главы региона, все пострадавшие в больнице — им оказывают необходимую помощь. Также на месте работают экстренные и оперативные службы.

Ранее украинская армия ударила по городу Васильевка Запорожской области, снаряд сдетонировал во дворе многоквартирного дома. Был поврежден фасад здания, припаркованные рядом автомобили и прилегающая территория. Губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что никто не пострадал.

Регионы
Брянская область
Александр Богомаз
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп «проверил на вшивость» союзников по НАТО во время операции в Иране
В «Транснефти» оценили перспективы для прокачки нефти в ФРГ по «Дружбе»
Евросоюз ввел санкции против популярного российского банка
В ГД захотели ввести скидку 50% студентам на билеты перед отбытием поезда
Кабмин выделит миллиард рублей на путевки в лагеря для детей из приграничья
Американка сделала музыкальную подвеску из скелета сестры
Украинцы бегут в панике, «попкорновая» болезнь в РФ: что будет дальше
Россиянка закопала сотни тысяч рублей на кладбище ради «снятия порчи»
«Платить будет Россия»: Медведев о выдаче Киеву Евросоюзом €90 млрд
Двойное убийство: пьяный вахтовик зарезал любовницу и ее годовалого сына
Умер телеведущий Алексей Пиманов: причины, последние дни, «Человек и закон»
Водитель каршеринга сбил пешеходов при попытке уйти от погони
Экс-министр обороны Грузии получил срок за махинации с МРТ-аппаратом
Компанию семьи «королевы марафонов» признали банкротом
Турецкий банк начал блокировать россиянам доступ к своему приложению
Россиянин заработал почти 5 млн рублей благодаря «Интеру»
Гладков раскрыл последствия новых ударов ВСУ по Белгородской области
«Скорбный час»: Белоусов выразил соболезнования родным Пиманова
«Мне по фигу»: Тимати отреагировал на включение в санкционный список ЕС
Лукашенко проинспектировал посевную с вертолета
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.