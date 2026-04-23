Богомаз сообщил о прицельном ударе ВСУ по автобусу с мирными жителями

Пять человек пострадали при ударе Вооруженных сил Украины по автобусу с мирными жителями в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. По его словам, ранения получили водитель и четыре пассажира. Все они доставлены в больницу.

Киевский режим продолжает совершать варварские преступления против мирных граждан. Укронацисты атаковали FPV-дронами село Курковичи Стародубского муниципального округа. Целенаправленный удар ВСУ нанесли по пассажирскому автобусу. В результате террористической атаки, к сожалению, ранены водитель и четыре пассажира, — написал Богомаз.

По словам главы региона, все пострадавшие в больнице — им оказывают необходимую помощь. Также на месте работают экстренные и оперативные службы.

Ранее украинская армия ударила по городу Васильевка Запорожской области, снаряд сдетонировал во дворе многоквартирного дома. Был поврежден фасад здания, припаркованные рядом автомобили и прилегающая территория. Губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что никто не пострадал.