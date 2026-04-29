29 апреля 2026 в 18:11

Хегсет раскрыл, где США готовы применить силу для доминирования

Хегсет: США готовы к военным действиям в Западном полушарии

Пит Хегсет Пит Хегсет Фото: AdMedia/Global Look Press
Соединенные Штаты готовы вести военные операции в Западном полушарии для продвижения американских интересов, заявил министр войны США Пит Хегсет. По словам шефа Пентагона, Вашингтон собирается восстановить свое доминирование после многих лет пренебрежения данным вопросом. Прямая трансляция ведется на YouTube американского военного ведомства.

Мы готовы добросовестно работать с нашими соседями, но они должны вносить свой вклад в защиту общих интересов. Если этого не будет сделано, то военное министерство готово предпринять нацеленные и решительные действия, продвигающие интересы США, — говорится в тексте вступительного слова.

В качестве ключевых территорий, к которым Вашингтон должен иметь беспрепятственный военный и коммерческий доступ, Хегсет назвал Панамский канал, Мексиканский залив и Гренландию. Он также подчеркнул, что США не позволят своим противникам размещать вооруженные силы или иные угрожающие средства в регионе.

Ранее Хегсет заявил, что Соединенные Штаты больше не будут защищать Евросоюз и азиатских союзников на безвозмездной основе. По его словам, дружественные страны десятилетиями пользовались Вашингтоном.

