Появились новые подробности ЧП на нефтезаводе в Туапсе Открытое горение на нефтезаводе в Туапсе ликвидировано

Открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе ликвидировано в результате пенной атаки, сообщили в МЧС России. Как отметили в ведомстве, устранению возгорания способствовали оперативное наращивание группировки и качественное распределение огнеборцев.

Пожарно-спасательным подразделениям, задействованным на тушении пожара, в результате эффективного проведения пенной атаки удалось полностью ликвидировать открытое горение на всех участках работ, — сказали в МЧС.

Ранее в оперштабе Краснодарского края сообщили, что в Туапсе выявили превышение концентрации бензола в воздухе из-за пожара на нефтеперерабатывающем заводе, вспыхнувшем после новой атаки БПЛА. По его данным, соответствующие исследования провел Роспотребнадзор. При этом отдельно подчеркивается, что загрязнение незначительно и в меньшем объеме, чем при прошлом пожаре на НПЗ.

Также стало известно, что глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Краснодарский край для контроля хода тушения пожаров на нефтехранилищах в городе Туапсе после ударов украинских дронов. По данным ведомства, министр выполнял поручение президента РФ.