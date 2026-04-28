Куренков прибыл на Кубань для контроля ситуации в Туапсе

28 апреля 2026 в 18:45

МЧС: Куренков прибыл на Кубань для контроля тушения пожаров на НПЗ в Туапсе

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Краснодарский край для контроля хода тушения пожаров на нефтехранилищах в городе Туапсе после ударов украинских дронов, сообщили в пресс-службе ведомства. По данным МЧС, министр действует по поручению президента РФ Владимира Путина.

Александр Куренков прибыл в Краснодарский край. По поручению президента России Владимира Путина глава МЧС России лично проконтролирует ход тушения пожаров на нефтехранилищах в городе Туапсе после ударов украинских дронов, — сказано в сообщении.

Отмечается, что глава МЧС проведет оперативное совещание по чрезвычайной ситуации. По его итогам будут приняты решения по дальнейшим действиям.

Ранее на территории всего Туапсинского муниципального округа ввели режим ЧС регионального уровня, он действует с 28 апреля. По информации оперштаба Краснодарского края, пожар на нпз произошел после атаки БПЛА.

До этого стало известно, что учеников школ Туапсе, которые пока не могут принимать детей из-за пожара на нефтеперерабатывающем заводе, решили при необходимости временно перераспределять в другие учебные заведения. Если ситуация потребует, жителей домов, расположенных рядом с НПЗ, разместят в гостинице.

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

