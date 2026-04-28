28 апреля 2026 в 18:28

В Туапсе пошли на крайнюю меру из-за масштабного пожара на НПЗ

Режим ЧС регионального уровня вводится в Туапсинском муниципальном округе

Фото: Борис Морозов/РИА Новости
Режим ЧС регионального уровня вводится с 28 апреля на территории всего Туапсинского муниципального округа, передает оперштаб Краснодарского края. Соответствующее распоряжение отдал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

С 28 апреля по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева вводится режим ЧС регионального уровня на территории всего Туапсинского муниципального округа, — сказано в сообщении.

Оперативный штаб во вторник сообщил об атаке БПЛА на Туапсе, спровоцировавшей пожар на НПЗ. Пострадавших нет, ведется ликвидация возгорания. Пожар тушат 220 человек, задействовано больше 50 единиц техники. Специалисты Роспотребнадзора регулярно проводят замеры воздуха в жилых районах города.

Ранее стало известно, что учеников школ Туапсе, которые пока не могут принимать детей из-за пожара на нефтеперерабатывающем заводе, решили при необходимости временно перераспределять в другие учебные заведения. В пункте эвакуации в настоящее время находится 31 человек, в том числе девять детей. Если ситуация потребует, жителей домов, расположенных рядом с НПЗ, разместят в гостинице.

