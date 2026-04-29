29 апреля 2026 в 18:33

Зеленский объявил о новых антироссийских санкциях

Зеленский ввел санкции против российских судов и организаций

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что ввел в действие новые санкции против 23 танкеров, задействованных, по версии Киева, в транспортировке российских нефтяных грузов. Ограничения также коснулись 20 физических лиц и четырех компаний из России.

Водные суда из этого списка принадлежат России и Барбадосу, Гайане, Мадагаскару, Маршалловым Островам. Помимо перечисленных государств, под рестрикции попали танкеры, приписанные к Антигуа и Барбуде, Мозамбику и Коморским островам.

Зеленский уточнил, что часть фигурантов обновленного перечня до этого уже попала под ограничения со стороны европейских стран. Сейчас, по его словам, ведется разработка очередного пакета мер.

До этого Украина пригрозила Израилю скандалом, если власти еврейского государства позволят российскому судну Panoramits, перевозящему зерно, зайти в порт Хайфы. Отмечалось, что Киев внимательно следил за ситуацией. После этого израильского посла в Киеве вызвали в МИД и вручили ноту протеста.

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
