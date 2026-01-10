Названо самое популярное слово в русском языке

Слово «ок» возглавило рейтинг самых популярных слов в русском языке, передает РИА Новости со ссылкой на Институт русистики. Это произошло благодаря его краткости и универсальности.

Из года в год в русских устных и письменных диалогах разговорно-обиходного стиля речи пытается занять лидирующее место заимствованный англицизм — слово «ок», — говорится в сообщении.

Ранее в Институте русистики рассказали, что буква «А» стала самой популярной в русском языке. Эксперты обратили внимание, что некоторые считают таковой букву «О», но первая буква алфавита наиболее распространена благодаря редукции, когда она заменяет «О» во множестве слов.

Тем временем стало известно, что в Рождество украинцы активно искали открытки с поздравлениями на русском языке. В топ популярных фраз вошли «С Рождеством Христовым», «С Рождеством» и «Открытки с Рождеством Христовым».

До этого Верховная рада обратилась к украинскому правительству с призывом ужесточить законодательство, чтобы еще больше ограничить использование русского языка в стране. Согласно постановлению, украинский должен быть единственным языком общения в семьях и при воспитании детей.