Слово «коуч» может обрести официальный статус в русском языке «Коммерсант»: слово «коуч» могут добавить в словари с согласия Минпросвещения

Слово «коуч» может получить официальный статус в русском языке и быть включено в нормативные словари, заявила заведующая кафедрой русского языка РГПУ им. А. И. Герцена Наталия Козловская. Минпросвещения представило ее комментарий в ответ на запрос «Коммерсанта», касающийся обращения российских коучей к властям.

Козловская обратила внимание, что слово «коуч» было заимствовано из английского сравнительно недавно, но уже прошло все этапы адаптации в языке и прочно вошло в современную речь. Она отметила, что это понятие обозначает важное для экономической и социальной жизни явление, обладает высокой популярностью и имеет множество производных, которые зафиксированы в орфографическом академическом ресурсе «Академос».

На мой взгляд, слово «коуч» обладает всеми свойствами, которые необходимы для включения его в словари, — отметила она.

Союз профессионалов в сфере развития потенциала человека обратился в правительственную комиссию по русскому языку с просьбой включить слова «коучинг» и «коуч» в официальные словари русского языка. Аналогичные просьбы направили в Минпросвещения, Росстандарт и Институт русского языка им. В. В. Виноградова.

