Юрист ответил, что грозит за выброшенный на мусорку унитаз Юрист Салкин: за выброшенный на мусорку унитаз грозит штраф

За выброс унитаза на мусорку предусмотрен штраф в размере 2–3 тыс. рублей, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. При этом, по словам правозащитника, максимальный размер взыскания может составить до 30 тыс. рублей, если нарушение будет на систематической основе.

Старый унитаз относится к крупногабаритным отходам, и ключевой вопрос в том, как именно его выбросили. Если унитаз оставили на контейнерной площадке не по установленному порядку, например рядом с баком, создав засорение, обычно грозит штраф 2–3 тыс. рублей. Если унитаз выгружен или сброшен с автомототранспортного средства вне мест накопления или объектов размещения отходов, взыскание увеличится до 10–15 тыс. рублей, а при повторном нарушении — 20–30 тыс. рублей, — предупредил Салкин.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что за несанкционированные рисунки в лифте можно получить штраф до 40 тыс. рублей. По словам общественного деятеля, умышленное повреждение общедомового имущества может повлечь за собой исправительные работы.