19 февраля 2026 в 16:54

Туристов на Бали предупредили о дне «выключения» острова

Туристам на Бали рекомендовали не выходить из номеров 19 марта из-за праздника

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Туристов на Бали предупредили, что 19 марта на острове отмечают религиозный праздник День Молчания, передает издание «Турпром». В этот день не рекомендуется шуметь и даже выходить из номеров отеля.

Этот праздник считается главным религиозным событием на острове и знаменует начало нового года. Основной целью праздника является проведение глубокого внутреннего анализа, медитация и установление духовной связи с потусторонним миром.

Запреты будут действовать с 6 утра 19 марта до 6 утра 20 марта. В это время международный аэропорт Нгурах-Рай прекратит прием воздушных судов. Одновременно закроют доступ ко всем основным достопримечательностям, местам отдыха и точкам общепита острова. Нарушителей ждут штраф и беседа в полиции.

Начиная с января 2026 года в Индонезии вступил в силу обновленный Уголовный кодекс, включающий запрет на секс между людьми, не состоящими в официальном браке. Новый закон действует и в отношении приезжих иностранцев, включая курортный остров Бали. За нарушение предусмотрен тюремный срок сроком до одного года.

