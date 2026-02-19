Зимняя Олимпиада — 2026
ФНС выставила Zenden счет на 29 млрд рублей

Основатель Zenden Павлов заявил о претензиях ФНС на 29 млрд рублей

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Почти 29 млрд рублей налогов и иных взысканий доначислила Федеральная налоговая служба крупнейшей обувной сети России Zenden, рассказал основатель компании Андрей Павлов в интервью Радио РБК. По его словам, такая сумма стала результатом проверок, проведенных ведомством.

У нас сейчас закончились пять выездных налоговых проверок с общей суммой доначисления почти 29 млрд руб. То есть это космическая сумма, — заявил основатель компании.

По словам Павлова, нельзя исключать, что какие-то документы не были предоставлены, а возможно, налоговая обошлась с ними чересчур жестко. Он подчеркнул, что компания не намерена сдаваться и будет спокойно отстаивать свою позицию. Планируется подавать апелляции и возражения, чтобы доказать невиновность.

Речь идет о доначислениях, накопившихся за три года. Павлов пояснил, что итоговая сумма получилась столь значительной из-за действующих в России высоких штрафов и пеней, начисляемых за просрочку платежей. Выплатить такую сумму, конечно же, невозможно, признает основатель сети.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов предложил в 2027 году ввести налог на добавленную стоимость в размере 22% в отношении иностранных товаров. По его словам, это необходимо для создания равных условий ведения бизнеса на маркетплейсах между российскими и зарубежными продавцами.

ФНС выставила Zenden счет на 29 млрд рублей
