17 января 2026 в 08:59

В Госдуме объяснили скорые изменения в сфере оплаты ЖКХ

Депутат Кошелев: пени за просрочку оплаты ЖКХ начнут начислять с 16-го числа

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В России с марта пени за просрочку оплаты ЖКХ будут начисляться с 16-го числа месяца, следующего за месяцем оплаты, заявил депутат Госдумы Владимир Кошелев. Он напомнил, что с 1 марта крайний срок оплаты будет перенесен с 10-го на 15-е число месяца, чтобы россияне могли погасить долги после получения зарплаты, передает РИА Новости.

Однако, если граждане не оплатили жилищно-коммунальные услуги в срок, то есть до 15-го числа месяца, то им будут начислены пени по истечении 31-го дня после срока оплаты. В данном случае — с 16-го числа следующего месяца, — рассказал Кошелев.

Депутат отметил, что в первые 30 дней после даты платежа штрафа не будет, это время дается в качестве своеобразной отсрочки. В этот период жильцы могут погасить долг без дополнительных начислений. После будут начисляться пени в размере 1 к 300 от ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки. С 91-го дня ставка вырастет до 1 к 130 от ключевой ставки.

Ранее Кошелев сообщал, что многодетные семьи в России имеют право на льготу для оплаты услуг ЖКХ в размере не менее 30%. По его словам, региональные власти могут расширять эти гарантии, устанавливая повышенные коэффициенты поддержки.

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

