16 января 2026 в 05:47

Госдума напомнила о праве многодетных семей на льготы по ЖКХ

Кошелев: многодетным семьям в России положена скидка 30% на оплату услуг ЖКХ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Многодетные семьи в России имеют право на льготу для оплаты услуг ЖКХ в размере не менее 30%, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству депутат Владимир Кошелев. По его словам, региональные власти могут расширять эти гарантии, устанавливая повышенные коэффициенты поддержки.

Государственная политика, направленная на формирование благоприятных социальных норм для многодетных семей, материализуется в виде конкретных мер поддержки, в числе которых — существенные преференции в сфере жилищно-коммунального хозяйства, — заявил Кошелев.

Ранее стало известно, что инициатива введения льготных тарифов на такси для многодетных семей сейчас находится на стадии обсуждения, рассказала руководитель пресс-службы Общественного совета по развитию такси Екатерина Киселева. Она отметила, что сейчас нет полноценных примеров реализации.

До этого председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявил: России стоит перенять советский опыт и предоставить бесплатное жилье многодетным семьям. По его словам, такая мера может стать эффективным способом повышения рождаемости в стране.

