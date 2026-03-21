21 марта 2026 в 01:05

«Таких людей я больше не знаю»: Карасин раскрыл, какой Лавров в жизни

Министру иностранных дел России Сергею Лаврову в работе присущ жесткий и требовательный стиль, при этом он остается по-настоящему интеллигентным человеком, сказал NEWS.ru глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. По его словам, в главе МИД сочетаются такие качества, как принципиальность и человечность.

Он радушен и тепл по отношению к друзьям и коллегам — качества, которые не всегда видно в публичной работе. Сочетание принципиальности и твердости с подчеркнутой человечностью и мягкостью делает его незаурядной личностью. Таких людей, обладающих одновременно масштабом человечности, принципиальностью и профессионализмом, я, пожалуй, больше не знаю, — отметил сенатор.

По мнению Карасина, Лавров — один из самых выдающихся представителей советской и российской дипломатии.

Он — дипломат номер один великой державы. Не по назначению или статусу, а по своим качествам, уму и профессиональному опыту. И это очень важно для нашей страны, — подчеркнул собеседник.

Ранее Лавров призвал остановить убийства мирных жителей на Ближнем Востоке. По словам министра, сторонам противостояния необходимо сесть за стол переговоров, если вера в дипломатическое урегулирование еще не утрачена полностью.

