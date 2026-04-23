23 апреля 2026 в 14:55

Раскрыт корыстный мотив визита принца Гарри на Украину

Сенатор Карасин: принц Гарри захотел напомнить о себе визитом в Киев

Принц Гарри Фото: Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press
Визитом на Украину принц Гарри, сын короля Великобритании Карла III, хочет напомнить о себе после скандального ухода из семьи, заявил в беседе с Lenta.ru председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Сенатор также отметил, что «отсвет британской короны» очень важен для президента Украины Владимира Зеленского.

Он же актер. Поэтому тональность музыки и всяких интриг он чувствует особо. Посмотрим, что из этого выйдет. Не хотелось бы, чтобы принц Гарри пытался повторить «подвиги» [бывшего премьер-министра Великобритании] Бориса Джонсона, — сказал Карасин.

Ранее сообщалось, что принц Гарри приехал в Киев с необъявленным визитом. Он стал вторым представителем британской королевской семьи, который посетил Украину. До него в 2024 году там побывала герцогиня Эдинбургская Софи.

Председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин в беседе с NEWS.ru отметил, что принц Гарри использует события на Украине для укрепления своих позиций в борьбе за престол. По его словам, политическая активность сына британского короля объясняется тяжелым состоянием здоровья его отца.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Радиостанция Судного дня» передала восьмое послание за день
Боня ответила на предложение Соловьева прийти к нему на телешоу
Бойцы ВСУ открыто назвали Зеленского предателем
Посол Ирана заявил об исторической победе над США и Израилем
Прокурор согласился за 6 млн рублей утилизировать отходы в воинской части
Евросоюз ограничил импорт российских металлов
Военэксперт оценил последствия ядерных учений Франции и Польши
Завалившим ОГЭ школьникам дали возможность получить профессию
Израиль выразил желание возобновить конфликт с Ираном
«Навсегда»: в Германии заявили о серьезных изменениях в отношениях с РФ
Трамп «проверил на вшивость» союзников по НАТО во время операции в Иране
В «Транснефти» оценили перспективы для прокачки нефти в ФРГ по «Дружбе»
Евросоюз ввел санкции против популярного российского банка
В ГД захотели ввести скидку 50% студентам на билеты перед отбытием поезда
Кабмин выделит миллиард рублей на путевки в лагеря для детей из приграничья
Американка сделала музыкальную подвеску из скелета сестры
Украинцы бегут в панике, «попкорновая» болезнь в РФ: что будет дальше
Россиянка закопала сотни тысяч рублей на кладбище ради «снятия порчи»
«Платить будет Россия»: Медведев о выдаче Киеву Евросоюзом €90 млрд
Двойное убийство: пьяный вахтовик зарезал любовницу и ее годовалого сына
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

