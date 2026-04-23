Раскрыт корыстный мотив визита принца Гарри на Украину Сенатор Карасин: принц Гарри захотел напомнить о себе визитом в Киев

Визитом на Украину принц Гарри, сын короля Великобритании Карла III, хочет напомнить о себе после скандального ухода из семьи, заявил в беседе с Lenta.ru председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Сенатор также отметил, что «отсвет британской короны» очень важен для президента Украины Владимира Зеленского.

Он же актер. Поэтому тональность музыки и всяких интриг он чувствует особо. Посмотрим, что из этого выйдет. Не хотелось бы, чтобы принц Гарри пытался повторить «подвиги» [бывшего премьер-министра Великобритании] Бориса Джонсона, — сказал Карасин.

Ранее сообщалось, что принц Гарри приехал в Киев с необъявленным визитом. Он стал вторым представителем британской королевской семьи, который посетил Украину. До него в 2024 году там побывала герцогиня Эдинбургская Софи.

Председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин в беседе с NEWS.ru отметил, что принц Гарри использует события на Украине для укрепления своих позиций в борьбе за престол. По его словам, политическая активность сына британского короля объясняется тяжелым состоянием здоровья его отца.