23 апреля 2026 в 09:07

Принц Гарри внезапно приехал на Украину

Принц Гарри вновь прибыл в Киев с необъявленным визитом

Фото: Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом, передают украинские СМИ. В материале уточняется, что он стал вторым членом британской королевской семьи, посетившим Украину после того, как герцогиня Эдинбургская Софи посетила Киев в 2024 году.

В апреле 2025 года сообщалось, что принц Гарри посещал Украину так же с необъявленным визитом. В частности, он наведался в одну из клиник Львова, которая лечит раненых солдат.

Ранее Министерство обороны Великобритании объявило о намерении поставить Украине не менее 120 тыс. беспилотников. В пакет помощи войдут различные типы дронов, в том числе аппараты дальнего радиуса действия, разведывательные, логистические и морские БПЛА.

До этого выяснилось, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тайно посетил позиции ВСУ на Запорожском направлении. Он заявил, что побывал в расположении 65-й бригады ВСУ вблизи Гуляйполя. Экс-премьер раскритиковал западные страны за то, что они недостаточно поддерживают Украину, и призвал их поставить Киеву как можно больше дальнобойного оружия.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Евросоюз ввел санкции против популярного российского банка
В ГД захотели ввести скидку 50% студентам на билеты перед отбытием поезда
Кабмин выделит миллиард рублей на путевки в лагеря для детей из приграничья
Американка сделала музыкальную подвеску из скелета сестры
Украинцы бегут в панике, «попкорновая» болезнь в РФ: что будет дальше
Россиянка закопала сотни тысяч рублей на кладбище ради «снятия порчи»
«Платить будет Россия»: Медведев о выдаче Киеву Евросоюзом €90 млрд
Двойное убийство: пьяный вахтовик зарезал любовницу и ее годовалого сына
Умер телеведущий Алексей Пиманов: причины, последние дни, «Человек и закон»
Водитель каршеринга сбил пешеходов при попытке уйти от погони
Экс-министр обороны Грузии получил срок за махинации с МРТ-аппаратом
Компанию семьи «королевы марафонов» признали банкротом
Турецкий банк начал блокировать россиянам доступ к своему приложению
Россиянин заработал почти 5 млн рублей благодаря «Интеру»
Гладков раскрыл последствия новых ударов ВСУ по Белгородской области
«Скорбный час»: Белоусов выразил соболезнования родным Пиманова
«Мне по фигу»: Тимати отреагировал на включение в санкционный список ЕС
Лукашенко проинспектировал посевную с вертолета
Иранский посол назвал число жертв атак США и Израиля
Посол Ирана раскрыл число атакованных США и Израилем гражданских объектов
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

