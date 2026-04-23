Принц Гарри внезапно приехал на Украину

Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом, передают украинские СМИ. В материале уточняется, что он стал вторым членом британской королевской семьи, посетившим Украину после того, как герцогиня Эдинбургская Софи посетила Киев в 2024 году.

В апреле 2025 года сообщалось, что принц Гарри посещал Украину так же с необъявленным визитом. В частности, он наведался в одну из клиник Львова, которая лечит раненых солдат.

Ранее Министерство обороны Великобритании объявило о намерении поставить Украине не менее 120 тыс. беспилотников. В пакет помощи войдут различные типы дронов, в том числе аппараты дальнего радиуса действия, разведывательные, логистические и морские БПЛА.

До этого выяснилось, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тайно посетил позиции ВСУ на Запорожском направлении. Он заявил, что побывал в расположении 65-й бригады ВСУ вблизи Гуляйполя. Экс-премьер раскритиковал западные страны за то, что они недостаточно поддерживают Украину, и призвал их поставить Киеву как можно больше дальнобойного оружия.