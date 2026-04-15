Украине пообещали более 100 тыс. дронов из Европы

Великобритания поставит Украине не менее 120 тыс. беспилотников, сообщили в Минобороны Соединенного королевства. Решение было озвучено накануне встречи контактной группы по Украине в формате «Рамштайн» в Берлине.

Великобритания объявляет о крупнейшей в истории поставке беспилотных летательных аппаратов Украине, в этом году на Украину будет поставлено не менее 120 тыс. БПЛА, — говорится в заявлении.

Будут поставлены различные типы беспилотников, включая аппараты дальнего радиуса действия, разведывательные, логистические и морские дроны. Значительная часть техники будет произведена на территории Великобритании с участием национальных компаний, в числе которых Tekever, Windracers и Malloy Aeronautics. Поставки новой партии беспилотников уже начались в текущем месяце. Кроме того, британская сторона планирует передать Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов.

Ранее стало известно, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тайно посетил позиции ВСУ на Запорожском направлении. Он заявил, что побывал в расположении 65-й бригады ВСУ вблизи Гуляйполя. Экс-премьер раскритиковал западные страны за то, что они недостаточно поддерживают Украину, и призвал их поставить Киеву как можно больше дальнобойного оружия.