Принц Гарри использует события на Украине для укрепления своих позиций в борьбе за престол, выразил мнение в беседе с NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, политическая активность сына короля Великобритании Карла III объясняется тяжелым состоянием здоровья его отца.

У действующего короля Великобритании [Карла III] онкологическое заболевание. Поэтому в данной ситуации естественно, что британская корона ищет преемников, чтобы дальше продолжить свое существование. Во внешней политике Лондон до сих пор имеет агрессивные свойства, позволяющие им руководить киевским режимом, учитывая, что США ушли полностью с головой на Ближний Восток и раскол внутри НАТО очевиден. Поэтому приезд принца Гарри в Киев означает не только его возвращение в большую геополитику, но и возможность включиться в гонку за британский трон, — пояснил Самонкин.

Он добавил, что основной целью президента Украины Владимира Зеленского является затягивание конфликта с Россией до тех пор, пока демократы не вернутся в Белый дом. По словам политолога, на этом фоне Киев пытается стабилизировать ситуацию на фронте и продолжать военные действия за счет поставок оружия из Великобритании.

Ранее сообщалось, что принц Гарри приехал в Киев с необъявленным визитом. Он стал вторым представителем британской королевской семьи, который посетил Украину. До него в 2024 году там побывала герцогиня Эдинбургская Софи.