23 апреля 2026 в 12:13

Политолог объяснил причину неожиданного визита принца Гарри в Киев

Политолог Самонкин: принц Гарри использует Украину в своей битве за корону

Принц Гарри Принц Гарри Фото: Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press
Принц Гарри использует события на Украине для укрепления своих позиций в борьбе за престол, выразил мнение в беседе с NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, политическая активность сына короля Великобритании Карла III объясняется тяжелым состоянием здоровья его отца.

У действующего короля Великобритании [Карла III] онкологическое заболевание. Поэтому в данной ситуации естественно, что британская корона ищет преемников, чтобы дальше продолжить свое существование. Во внешней политике Лондон до сих пор имеет агрессивные свойства, позволяющие им руководить киевским режимом, учитывая, что США ушли полностью с головой на Ближний Восток и раскол внутри НАТО очевиден. Поэтому приезд принца Гарри в Киев означает не только его возвращение в большую геополитику, но и возможность включиться в гонку за британский трон, — пояснил Самонкин.

Он добавил, что основной целью президента Украины Владимира Зеленского является затягивание конфликта с Россией до тех пор, пока демократы не вернутся в Белый дом. По словам политолога, на этом фоне Киев пытается стабилизировать ситуацию на фронте и продолжать военные действия за счет поставок оружия из Великобритании.

Ранее сообщалось, что принц Гарри приехал в Киев с необъявленным визитом. Он стал вторым представителем британской королевской семьи, который посетил Украину. До него в 2024 году там побывала герцогиня Эдинбургская Софи.

Европа
Украина
Великобритания
принц Гарри
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Евросоюз ввел санкции против популярного российского банка
В ГД захотели ввести скидку 50% студентам на билеты перед отбытием поезда
Кабмин выделит миллиард рублей на путевки в лагеря для детей из приграничья
Американка сделала музыкальную подвеску из скелета сестры
Украинцы бегут в панике, «попкорновая» болезнь в РФ: что будет дальше
Россиянка закопала сотни тысяч рублей на кладбище ради «снятия порчи»
«Платить будет Россия»: Медведев о выдаче Киеву Евросоюзом €90 млрд
Двойное убийство: пьяный вахтовик зарезал любовницу и ее годовалого сына
Умер телеведущий Алексей Пиманов: причины, последние дни, «Человек и закон»
Водитель каршеринга сбил пешеходов при попытке уйти от погони
Экс-министр обороны Грузии получил срок за махинации с МРТ-аппаратом
Компанию семьи «королевы марафонов» признали банкротом
Турецкий банк начал блокировать россиянам доступ к своему приложению
Россиянин заработал почти 5 млн рублей благодаря «Интеру»
Гладков раскрыл последствия новых ударов ВСУ по Белгородской области
«Скорбный час»: Белоусов выразил соболезнования родным Пиманова
«Мне по фигу»: Тимати отреагировал на включение в санкционный список ЕС
Лукашенко проинспектировал посевную с вертолета
Иранский посол назвал число жертв атак США и Израиля
Посол Ирана раскрыл число атакованных США и Израилем гражданских объектов
Дальше
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

