04 мая 2026 в 16:16

В Совфеде жестко ответили на слова Зеленского о дронах на 9 Мая

Сенатор Карасин назвал глумлением над ВОВ слова Зеленского о дронах на 9 Мая

Григорий Карасин Григорий Карасин Фото: МИД РФ
Высказывание президента Украины Владимира Зеленского о возможном применении дронов в Москве в День Победы стало глумлением над памятью о Великой Отечественной войне, заявил в беседе с ТАСС председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. Он назвал слова политика неприемлемыми и оскорбительными.

Это глумление Зеленского над памятью победителей, — сказал сенатор.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что угрозы президента Украины нанести удар по параду Победы в Москве направлены исключительно на усиление психологического давления на граждан России. По его словам, с военной точки зрения такие действия не имеют смысла.

До этого бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявил, что западные страны мотивируют и поощряют хамское поведение Зеленского, поскольку он им нужен. По словам экс-премьера, никаких санкций к президенту Украины не применяют. Он напомнил, что даже США не стали ограничивать поставки вооружений или прекращать сотрудничество с Киевом, несмотря на резкие высказывания украинского президента.

