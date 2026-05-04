Белорусский спецназ перехватил фуру с порохом из Польши на пути в Россию

Правоохранители Белоруссии пресекли попытку ввоза 32 килограммов пороха в Россию, сообщили в МВД республики. Они задержали двух жителей Брестской области 35 и 37 лет, которые привезли опасный груз из Польши. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Мужчины привезли из Польши запрещенный груз и хранили его на складе в областном центре. В момент отправки опасного товара в Россию при силовой поддержке бойцов отряда спецназначения «Шторм» внутренних войск МВД и сотрудников ГАИ на трассе М1 была задержана фура, принадлежащая брестской организации. В ней обнаружено 32 килограмма вещества, которое согласно заключению эксперта является порохом, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Польша готовится к нелегальным поставкам оружия с Украины после окончания боевых действий. Начальник отдела по борьбе с организованной преступностью Центрального следственного бюро польской полиции Адам Радонь добавил, что на обнаружение трафика будет выделено $1,8 млн (160 млн рублей). По его словам, польские правоохранители готовят специальный план под кодовым названием Trident.