Польша потратит миллионы на борьбу с «подарками» из Киева В Польше испугались нелегального ввоза оружия с Украины

Польша готовится к нелегальным поставкам оружия с Украины после окончания боевых действий, заявил газете Rzeczpospolita начальник отдела по борьбе с организованной преступностью Центрального следственного бюро польской полиции Адам Радонь. Он добавил, что на обнаружение трафика будет выделено $1,8 млн (160 млн рублей).

На Украине находится огромное количество оружия, переданного в рамках пакетов помощи, к этому добавляется значительный объем оружия советских времен. А окончание вооруженных конфликтов всегда сопряжено с риском его неконтролируемого притока, — предупредил он.

По его словам, польские правоохранители готовят специальный план под кодовым названием Trident. Проект нацелен на подготовку сотрудников полиции к обнаружению таких каналов контрабанды и пресечению деятельности криминальных группировок, работающих в этой сфере.

Ранее министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что поставки оружия из США в Польшу задержались из-за войны на Ближнем Востоке. При этом он заверил, что срывы сроков не касаются ракет для Patriot.