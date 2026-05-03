В Польше назвали причину задержки поставок американского оружия в страну

Косиняк-Камыш: поставки оружия из США задержались из-за войны на Ближнем Востоке

Поставки оружия из США в Польшу задержались из-за войны на Ближнем Востоке, заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш. При этом он отметил, что нет проблем с отправкой батарей Patriot в республику. Министр добавил, что влияние ближневосточного конфликта на военные поставки Вашингтона в страны Европы вызывает беспокойство, передает РИА Новости.

Что касается батарей Patriot, у нас нет сигнала, чтобы были задержки. В отношении другой техники, элементов, которые мы покупаем, могут быть задержки, — сказал Косиняк-Камыш.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы США в будущем финансовом году увеличат закупки зенитно-ракетных комплексов Patriot и THAAD, но исключительно для покрытия собственных нужд. Исполняющий обязанности заместителя министра обороны США по финансам Джулс Херст подтвердил эту информацию.

До этого бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал участников военного блока приложить максимум усилий для сохранения США в качестве надежного союзника. Он признал наличие определенных разногласий между американской стороной и другими членами Альянса.