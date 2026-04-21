Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 апреля 2026 в 19:06

Пентагон принял сенсационное решение о закупках Patriot на фоне ожиданий ЕС

Пентагон: США расширят закупки комплексов Patriot и THAAD только для себя

ЗРК Patriot ЗРК Patriot Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы США в будущем финансовом году увеличат закупки зенитных ракетных комплексов Patriot и THAAD, но исключительно для покрытия собственных нужд, сообщил глава профильного управления Комитета начальников штабов генерал-лейтенант Стивен Уитни. Исполняющий обязанности заместителя министра обороны США по финансам Джулс Херст подтвердил эту информацию, пишет Chron.

Они предназначены для складов США. Они предназначены для нашего потенциала, — сказал военачальник.

Планы Пентагона рассчитаны на 2027 год. Военное ведомство рассчитывает получить от Конгресса США в рамках этой программы $31,8 млрд.

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал участников военного блока приложить максимум усилий для сохранения США в качестве надежного союзника. Он признал наличие определенных разногласий между американской стороной и другими членами Североатлантического альянса.

Президент США Дональд Трамп до этого заявил, что союзники НАТО «заработали себе проблему», отказавшись поддержать Вашингтон в ситуации вокруг Ирана. Он напомнил, что Вашингтон всегда приходил на помощь, когда у кого-нибудь из союзников возникала проблема.

Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.