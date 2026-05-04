Раскрыто состояние ребенка после инцидента со взрывчаткой в руках Минздрав Крыма: ребенок получил травму кисти после взрыва предмета в руках

Состояние ребенка, в руках которого взорвался найденный у заброшенного здания в Крыму взрывоопасный предмет, оценивается как удовлетворительное, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона. Ребенок с травмой кисти был госпитализирован в Советскую районную больницу, где ему оказали необходимую помощь.

Ребенок с травмой кисти госпитализирован в Советскую районную больницу, ему оказана необходимая медицинская помощь. В настоящий момент состояние пациента удовлетворительное, он находится под наблюдением специалистов, — сказано в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему с использованием предмета в качестве оружия, а также незаконные приобретение, хранение и перевозка боеприпасов. В крымском главке СК России сообщили, что 12-летний мальчик гулял возле заброшенного здания в Советском районе республики и нашел боеприпас, который сдетонировал у него в руках.

