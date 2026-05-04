День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 мая 2026 в 17:04

Раскрыто состояние ребенка после инцидента со взрывчаткой в руках

Минздрав Крыма: ребенок получил травму кисти после взрыва предмета в руках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Состояние ребенка, в руках которого взорвался найденный у заброшенного здания в Крыму взрывоопасный предмет, оценивается как удовлетворительное, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона. Ребенок с травмой кисти был госпитализирован в Советскую районную больницу, где ему оказали необходимую помощь.

Ребенок с травмой кисти госпитализирован в Советскую районную больницу, ему оказана необходимая медицинская помощь. В настоящий момент состояние пациента удовлетворительное, он находится под наблюдением специалистов, — сказано в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему с использованием предмета в качестве оружия, а также незаконные приобретение, хранение и перевозка боеприпасов. В крымском главке СК России сообщили, что 12-летний мальчик гулял возле заброшенного здания в Советском районе республики и нашел боеприпас, который сдетонировал у него в руках.

Ранее купюра номиналом в 1000 рублей взорвалась в нескольких метрах от ребенка в Москве. Девятилетний мальчик гулял во дворе дома в районе Коньково и заметил банкноту. Он не стал ее поднимать и бросил сверху снег, после чего через несколько секунд раздался хлопок.

Регионы
Крым
дети
взрывы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, когда в Москве появятся комары
ИМО ООН раскритиковала планы сопровождения судов через Ормузский пролив
Купить залоговое имущество: это выгодно? Все плюсы и подводные камни
Врач назвала главную ошибку современных пациентов
В Латвии завели дело на депутата из-за русского языка
«Киев в пепелище»: Украину предостерегли от нарушения перемирия
«Голубь мира» или новый Орбан? Зачем Фицо едет к Путину 9 мая
Спикер парламента Грузии напомнил дипломатам ЕС о значении 9 Мая
«Завтра вы меня возненавидите»: мать зарубила дочь и уехала в спецлечебницу
Москалькова рассказала, как ООН оценила опыт России в работе с беженцами
Mash: актриса Добромилова погибла после ДТП с байкером в Москве
Окружение Мбаппе объяснило, почему игрок уехал на курорт перед Эль-Класико
Политолог ответил, кто может заставить Зеленского уйти в отставку
Захарова объяснила, в каком состоянии оказались переговоры по Ирану
Гладков сообщил о еще одной трагичной смерти в результате удара ВСУ
Названы главные ловушки при покупке залоговой недвижимости у банка
Винный эксперт и опасный доминант: как БДСМ-сессия обернулась смертью
Президент Румынии исключил досрочные выборы после отставки кабмина
В МИД раскрыли отношение Запада к идеям РФ по стратегической стабильности
Байкер сбил известную в сообществе мотоциклистов блогершу
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.