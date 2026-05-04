04 мая 2026 в 18:24

«Дешевые жесты»: Фицо отказался посещать Киев ради встречи с Зеленским

Фицо усомнился в необходимости ехать в Киев ради встречи с Зеленским

Роберт Фицо Роберт Фицо Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским в Ереване усомнился в необходимости ехать в Киев. По его словам, которые приводит издание Dennik N, они постараются организовать переговоры в Братиславе.

Мне показалось, что президент Зеленский достаточно гибок. Поэтому мы постараемся организовать встречу в Братиславе. У меня нет причин делать дешевые жесты, — отметил он.

До этого Зеленский рассказал, что разговор с Фицо касался создания межправительственной комиссии для выстраивания двустороннего сотрудничества. Также, по словам президента, они обсудили возможные визиты глав государств в Киев и Братиславу, однако точные даты еще не определены.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что саммит Европейского политического сообщества в Ереване будет в том числе посвящен вопросам обороны и безопасности. По ее словам, после темы энергетики участники обсудят вопросы обороны. Она отметила, что Евросоюз намерен выстроить систему цепочек оборонных поставок.

