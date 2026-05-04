США придумали, как подставить Иран и возобновить боевые действия Axios: попытка США провести суда через Ормуз может привести к новой операции

Источник, близкий к президенту США Дональду Трампу, утверждает, что попытка США провести скопившиеся у Ормузского пролива суда может стать поводом для возобновления боевых действий, пишет Axios. По словам инсайдера, главе Белого дома надоело, что стороны так и не заключили сделку, а операция, начатая 28 февраля, по сути, не принесла никакого результата.

ВМС США будут помогать судам под американским флагом и другим коммерческим судам пересекать пролив. Это начало процесса, который может привести к конфронтации с иранцами. «Гуманитарная» миссия означает, что, если иранцы что-то предпримут, они будут в роли злодеев, а у нас будет законное право на ответные действия, — поделился собеседник.

Вечером 3 мая Трамп объявил о старте операции «Свобода», направленной на помощь кораблям, заблокированным в проливе и пытающимся его покинуть. В ответ командующий штабом «Хатам аль-Анбия» Али Абдоллахи предупредил, что Иран не допустит приближения американских сил к Ормузскому проливу и готов нанести удар.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что Париж не собирается принимать участие в операции Белого дома по выводу судов, которые оказались заблокированы в Ормузском проливе. Политик указал на то, что детали миссии с участием 15 тыс. военных пока не совсем понятны и ясны.