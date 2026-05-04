Макрон не захотел помогать Трампу в Ормузском проливе

Макрон: Франция не хочет участвовать в операции США по выводу судов в Ормузе

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Lionel Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press
Париж не собирается принимать участие в операции Белого дома по выводу судов, которые оказались заблокированы в Ормузском проливе, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Политик указал на то, что детали миссии с участием 15 тыс. военных пока не совсем понятны и ясны, передает BFMTV.

Мы не будем участвовать ни в каких силовых операциях в условиях, которые, по моему мнению, не представляются ясными. Если США хотят открыть, готовы открыть Ормузский пролив, это очень хорошо. Это то, о чем мы просили с самого начала, — сообщил Макрон.

Ранее центральное командование Вооруженных сил США раскрыло масштаб готовящейся операции «Свобода» по разблокировке судоходства в Ормузском проливе. К ней привлекут эсминцы, более 100 авиационных средств наземного и морского базирования, а также многодоменные беспилотные платформы.

До этого ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин предположил, что новая операция США в Ормузском проливе, анонсированная президентом Дональдом Трампом, служит лишь инструментом для устрашения Ирана. Он подчеркнул, что республиканец полностью осознает: если авантюра провалится, пострадает прежде всего он сам.

