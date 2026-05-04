04 мая 2026 в 10:34

Раскрыто, зачем Трамп объявил о новой военной авантюре в Ормузском проливе

Политолог Блохин назвал операцию США в Ормузском проливе инструментом устрашения

Новая операция США в Ормузском проливе, анонсированная главой Белого дома Дональдом Трампом, служит лишь инструментом для устрашения Ирана, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его мнению, Вашингтон вряд ли перейдет от слов к конкретным действиям.

Я думаю, что [новая операция США в Ормузском проливе] это лишь элемент устрашения для усиления переговорной позиции Соединенных Штатов. Мы видим, что договориться у Вашингтона и Тегерана никак не получается. И Штаты решили запугать Иран. Если американцы эту операцию начнут, то непонятно, чем все закончится, в частности, для самих же США. Иранцы-то готовы собой жертвовать, а в Белом доме к любым жертвам относятся крайне болезненно. Поэтому это лишь демонстрация силы, но при этом пока еще реально ничего не началось. И я сомневаюсь, что начнется, — пояснил Блохин.

Он подчеркнул, что Трамп полностью осознает: если новая авантюра в Ормузском проливе провалится, пострадает прежде всего он сам. По словам эксперта, если бы такого понимания не было, Штаты уже давно начали бы наземную операцию в Иране. Политолог предположил, что американцы не стремятся к серьезным боевым действиям, но будут создавать видимость готовности к ним.

Ранее Трамп объявил о начале операции «Свобода» — военного сопровождения торговых судов, застрявших в Персидском заливе из-за закрытия и минирования Ираном Ормузского пролива. По его словам, операция стартует утром в понедельник, 4 мая.

Максим Кирсанов
Яна Стойкова
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

