Посол России предупредил ФРГ об опасности милитаризации

Россия продолжает доносить до германского руководства и общественности идею о деструктивности чрезмерной милитаризации, заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев в беседе с РИА Новости. Дипломат также указал на неприемлемость планов Берлина и Парижа расширять диалог по ядерной тематике.

Комментарий российского посла стал ответом на вопрос о реакции Москвы на возможное участие Германии в учениях по ядерному сдерживанию, инициированных Францией. Ранее французский президент Эммануэль Макрон объявил о вступлении страны в период «продвинутого ядерного сдерживания», в рамках которого Париж намерен увеличить число ядерных боеголовок. Кроме того, европейские государства, включая ФРГ, смогут принимать участие в совместных маневрах по ядерному сдерживанию.

Продолжаем доносить до правящего класса и общественности ФРГ идею о деструктивности оголтелой милитаризации, не говоря уже о планах Берлина и Парижа расширить диалог по ядерной теме, — сказал Нечаев.

Ранее сообщалось, что Варшава и Париж намерены отработать нанесение ядерных ударов по Белоруссии и России в ходе масштабных учений над Балтийским морем и северной частью Польши. Сценарий маневров предполагает четкое распределение ролей. В процессе тренировок будут задействованы крылатые ракеты JASSM-ER и истребители F-16.