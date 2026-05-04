04 мая 2026 в 11:53

Посол России предупредил ФРГ об опасности милитаризации

Посол Нечаев: Россия доносит до ФРГ деструктивность идей милитаризации

Фото: Sina Schuldt/dpa/Global Look Press
Россия продолжает доносить до германского руководства и общественности идею о деструктивности чрезмерной милитаризации, заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев в беседе с РИА Новости. Дипломат также указал на неприемлемость планов Берлина и Парижа расширять диалог по ядерной тематике.

Комментарий российского посла стал ответом на вопрос о реакции Москвы на возможное участие Германии в учениях по ядерному сдерживанию, инициированных Францией. Ранее французский президент Эммануэль Макрон объявил о вступлении страны в период «продвинутого ядерного сдерживания», в рамках которого Париж намерен увеличить число ядерных боеголовок. Кроме того, европейские государства, включая ФРГ, смогут принимать участие в совместных маневрах по ядерному сдерживанию.

Продолжаем доносить до правящего класса и общественности ФРГ идею о деструктивности оголтелой милитаризации, не говоря уже о планах Берлина и Парижа расширить диалог по ядерной теме, — сказал Нечаев.

Ранее сообщалось, что Варшава и Париж намерены отработать нанесение ядерных ударов по Белоруссии и России в ходе масштабных учений над Балтийским морем и северной частью Польши. Сценарий маневров предполагает четкое распределение ролей. В процессе тренировок будут задействованы крылатые ракеты JASSM-ER и истребители F-16.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
