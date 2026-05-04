04 мая 2026 в 13:11

Два мирных жителя пострадали при атаке ВСУ на российский регион

Гладков: два человека пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Два мирных жителя, в том числе сотрудник МЧС, получили ранения в результате атаки ВСУ на Белгородскую область, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Удары пришлись по населенным пунктам Красная Поляна, Борисовка и Разумное.

ВСУ нанесли очередные удары с помощью беспилотников по территории нашей области. Ранены два мирных жителя, в том числе сотрудник МЧС, — написал Гладков.

В селе Красная Поляна дрон атаковал жилой дом, после чего на месте вспыхнул пожар. Когда спасатели приступили к тушению возгорания, последовал второй удар — уже по пожарному расчету. В результате один из сотрудников МЧС получил минно-взрывную травму и осколочные ранения лица. Его готовят к отправке в областную клиническую больницу.

В Борисовке FPV-дрон ударил по зданию местного монастыря. Мужчина, находившийся там, получил баротравму, его доставили в городскую больницу № 2 Белгорода.

Тем временем в Разумном беспилотник повредил частный дом и припаркованный рядом автомобиль. В этом случае обошлось без пострадавших.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что за выходные в результате атак ВСУ погибли два человека. По его словам, еще 11 человек получили ранения.

Регионы
Белгородская область
Вячеслав Гладков
ВСУ
БПЛА
пострадавшие
